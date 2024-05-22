محافظتا غزة وشمال غزة تخرجان عن الخدمة الصحية بشكل كامل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن توقُّف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف إنسان، مطالبًا بإقامة مستشفيات ميدانية وإدخال وفود طبية بشكل فوري وعاجل.

وأضاف في بيان، نشرته وكالة «صفا»، مساء الأربعاء، أن «الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير كل مقومات الحياة للشعب الفلسطيني وعلى رأس ذلك الحق في العلاج والدواء، حيث لازال الاحتلال يستهدف القطاع الصحي والمستشفيات بشكل ممنهج وتخريبي ويعمل بشكل مقصود على إخراج المؤسسات الصحية نهائياً عن الخدمة حتى لو لم يجد أية ذرائع».

وأكد أن «محافظتي غزة وشمال غزة خرجتا عن الخدمة الصحية بشكل كامل ولم يعد لهما المقدرة حتى على تقديم الخدمات الطبية الثانوية، وذلك بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وحصار مستشفى العودة لليوم الرابع على التوالي»، مشيرًا إلى توقف خدمة الرعاية الأولية وتوقف خدمات الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال، بفعل استمرار عدوان الاحتلال العسكري لليوم الثاني عشر على التوالي.

وشدد على الحاجة الماسة والمُلحّة بضرورة وأهمية تقديم دعم عاجل من مستشفيات ميدانية، ووفود طبية، وأدوية، ووقود إلى محافظتي غزة وشمال غزة لضمان توفير الحد الأدنى والمعقول من الخدمة الطبية والرعاية الصحية قدر المستطاع، وأن عدم الإيفاء بهذه المستلزمات والضروريات يهدد حياة 700 ألف مواطن في المحافظتين.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة حماية المنظومة الصحية وكوادرها وتمكينها من مواصلة أعمالها بدلاً من استهدافها وقتلها ومطاردتها واعتقالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف أمام مسئولياتهم بشكل واضح ضد الممارسات السادية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب وبحق المؤسسات الصحية المختلفة.

وكرر مطالبته للمنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بضرورة توفير مستشفيات ميدانية ووفود طبية من كل دول العالم؛ للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب الأطباء والطواقم الطبية بمحافظات قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة اللتان يضعهما الاحتلال تحت التركيز والإخراج عن الخدمة