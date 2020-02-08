المعارضة السورية تنفي انسحاب قوات تركية من نقاط في تل أبيض ورأس العين

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المعارض الرائد يوسف حمود، انسحاب القوات التركية من نقاط وحواجز في منطقتي تل أبيض وراس العين، مشيرا إلى أن هناك إعادة انتشار وترتيبات خاصة بالجيش التركي.

وأضاف حمود: "يرسل الجيش التركي تعزيزات بمئات الجنود والآليات العسكرية إلى الأراضي السورية، فهل يعقل أن يترك منطقة مهمة في شرق الفرات".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير "دخلت خلال الساعات الماضية حوالي 450 آلية تركية أغلبها عربات مصفحة ودبابات، وسيارات أخرى، مشيرا إلى دخول حوالي 300 آلية عسكرية مساء أمس و150 سيارة فجر اليوم.

وأوضح أن جميع الآليات العسكرية التي يرافقها مئات الجنود الأتراك تتجمع حالياً في معسكر المسطومة شرق مدينة ادلب حوالي 10 كم، لافتا إلى دخول رتل عسكري الى مدينة إدلب.

وكشف القائد العسكري، عن أن القوات التركية التي وصلت تعتبر أكبر ارتال عسكرية تدخل الأراضي السورية، لافتا إلى أنها ستنتشر في خطوط التماس مع القوات الحكومية التي أصبحت تسيطر على مدينة سراقب وتتمدد باتجاه مدينة إدلب.

وتبادلت القوات التركية والجيش السوري عمليات القصف المدفعي والصاروخي خلال الأيام الماضية في محيط مدينة سراقب بريف أدلب الشرقي.