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تشهد صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في التاسعة مساء اليوم السبت، صراع جديد بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات .

‏‎وتأهل الأهلي بقيادة مدربه إبراهيم فخر الدين للنهائي بعد أن فاز على الأنابيب الكيني في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بينما تأهل الزمالك بقيادة مدربه أحمد فتحي للنهائي بعد أن فاز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1 .

يذكر أن الفائز باللقاء سيثمل قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية بالهند العام الجاري.

وحقق الزمالك لقبه الأول من البطولة الموسم الماضي عندما فاز على الأنابيب الكيني في النهائي بتونس بنتيجة 3-1، بينما حقق الأهلي اللقب 10 مرات آخرها عام 2019.

يذكر أن الأهلي قد حقق الثلاثية المحلية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر على حساب الزمالك ولقب كأس مصر على حساب نادي الشمس.