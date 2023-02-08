هيئة إدارة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 7108 أشخاص

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد أمس الأول الاثنين، إلى 7 آلاف و108 أشخاص.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي - أن عدد المصابين ارتفع إلى 40 ألفا و910 أشخاص، فيما من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى 9638 شخصا، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في سوريا بلغت 2530 شخصا على الأقل.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.