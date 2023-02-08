السفير الروسي بالأمم المتحدة: وزيرة خارجية ألمانيا اعترفت بمشاركة بلادها في حرب أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اعترفت بمشاركة بلادها في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

واستند نيبيزيا، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الأربعاء، إلى جملة كانت السياسية التي تنتمي للحزب الخضر الألماني، قالتها أمام مجلس أوروبا في نهاية يناير الماضي، دعت فيها إلى تماسك الحلفاء الغربيين، حيث قالت: "نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض".

وأضاف نيبيزيا: "المسألة لا تتعلق بمجرد اعترافات ساسة مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تقول إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يخوض حربا بالوكالة ضد روسيا"، ذاكرا أن أوكرانيا لا يمكنها أن تهزم روسيا في ساحة القتال اعتمادا على قوتها الذاتية، فحسب.

كانت وزارة الخارجية الألمانية أوضحت في وقت لاحق أن بيربوك لم تقصد بهذه الجملة مشاركة ألمانيا أو حلفائها في الحرب.

وأكدت الحكومة الألمانية بدورها:" ندعم أوكرانيا، لكننا لسنا طرفا في الحرب".

وفي المقابل، قال زعيم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسينيش إن مثل هذه الجملة "لن تعود بالنفع إلا على الدعاية في موسكو".