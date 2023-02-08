بثت وسائل إعلام صورة، تُظهر مقبرة جماعية لضحايا الزلزال في منطقة جنديرس بريف حلب، التي تعتبر إحدى أكثر المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا.

في سياق سوري متصل، قال وزير الإدارة المحلية السوري إن كل ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية حول إيصال المساعدات إلى سوريا هو "افتراء".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن واشنطن وكل الدول التي تشاركها بتطبيق العقوبات حرمت الشعب السوري من الحصول على الإمكانيات التي تساعده في هذه الظروف.

وأضاف: "كل ما نعانيه اليوم في سوريا إما بفعل الإرهاب أو العقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الغربية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إنه لا توجد أي عقوبات أمريكية أو غربية على المساعدات الإنسانية على سوريا.

وأضاف أنه لا توجد أي عقوبات على المساعدات الطبية أو الخيام أو البطانيات، أو أي نوع من المساعدات الإنسانية، موضحا أن المساعدات مستثناة من العقوبات.

وسبق أن ناشد رئيس الهلال الأحمر السوري المهندس خالد حبوبابتي، برفع "الحصار والعقوبات الاقتصادية" المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده في حاجة لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، ما يتطلب رفع العقوبات بأسرع وقت.

وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.