قال المتحدث باسم إدارة معبر باب الهوى مازن علوش، إن المعبر لم يتأثر بالزلزال من الجهتين السورية والتركية، مؤكدًا أن المعبر لم تصل إليه أية مساعدات إغاثية بكل أنواعها، منذ وقوع الزلزال المدمر فجر الاثنين الماضي.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن كل الطرقات المؤدية من وإلى المعبر صالحة منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال، موضحًا أن المعبر مفتوح فقط لاستقبال جثامين السوريين، الذين يقيمون كلاجئين بالأراضي التركية.

وذكر أن السيارات تنقل جثامين السوريين من عدة ولايات تركية إلى المعبر؛ لدفنهم في المناطق المحررة شمال غربي سوري، متسائلًا: «كيف تصبح الطرقات صالحة لنقل الجثامين وغير صالحة لدخول المساعدات؟».

وأوضح أن «مستودعات الأمم المتحدة الموجودة في مدينة الريحانية التركية، تبعد عن المعبر مسافة 1 كم»، مؤكدًا أن «قوافل المساعدة كانت تدخل بشكل دوري، قبل حدوث الزلزال بيوم».

واستطرد: «كل ما نعلمه أن معبر الهوى مفتوح، والفرق موجودة على مدار 24 ساعة، نستقبل جثث أهلنا فقط، ونؤكد أن المساعدات والفرق الإغاثية والسيارات بإمكانها الوصول إلى المعبر من الجهتين».

وذكر أن المعبر ينتظر تلبية الأمم المتحدة احتياجات السوريين المنكوبين، قائلًا إن الزلزال أدى إلى تشريد آلاف العائلات، وبقاء ومئات العائلات تحت الأنقاض، فضلًا عن أن سوريا تعاني من نقص كبير في المعدات؛ خاصة التي تسمح بإزالة الأنقاض.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، الاتفاق على تأمين إدخال المساعدات إلى سوريا من تركيا من معابر: باب السلامة، والراعي، بالإضافة لباب الهوى، بعد التواصل مع الحكومة التركية.

وظل المعبر الوحيد المفتوح لإيصال المساعدات بين تركيا وسوريا (معبر الهوى)، مغلقًا منذ وقوع كارثة الزلزال.

https://www.youtube.com/watch?v=KZwfiUAUJRw