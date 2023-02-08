بريطانيا تعترض على استحواذ مايكروسوفت كورب على أكتيفيجن بليزارد لألعاب الكمبيوتر

حذرت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا من مخاطر استحواذ شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب على شركة ألعاب الكمبيوتر أكتيفيجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار على مستوى المنافسة في سوق ألعاب الكمبيوتر ببريطانيا.



وأشارت إلى أنها قد تضطر لإجبار الطرفين على بيع لعبة "كول أوف ديوتي" إلى طرف ثالث لإتمام الصفقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية القول إنها ألقت نظرة أولية على الصفقة وترى أنها قد تؤدي إلى خفض كبير في مستوى المنافسة وزيادة في الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة والابتكار في سوق ألعاب الفيديو ببريطانيا.



وأشارت بلومبرج، إلى أن المراجعة الأولية البريطانية للصفقة تثير المزيد من الشكوك حول احتمالات اتمامها خاصة وأنها تواجه معارضة قوية من جانب سلطة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة على أساس أنها ستتيح لمايكروسوفت فرض صعوبات كبيرة أمام وصول منصات الألعاب الأخرى إلى الألعاب التي تطورها أكتيفيجن بليزارد.