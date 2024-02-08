الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائدا لحزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه استهدف قائدا من لواء الرضوان التابع لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة هذا الصباح، قصفت طائرة إسرائيلية قائد منطقة الخيام في قوات الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان".

وأضاف الجيش أن القائد المذكور شارك في عدد من عمليات الإطلاق باتجاه منطقتي كريات شمونة وميتولا في شمال إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي لحزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارة أصابت اثنين من أعضائه دون الكشف عن لقبيهما، وإن أحدهما في "حالة خطيرة".

وأكد مصدر أمني لبناني لـ (ب.ب.أ) أن طائرة إسرائيلية بدون طيار قصفت بشكل مباشر سيارة في بلدة النبطية الجنوبية كان بداخلها شخصان.

وتصاعد التوتر على طول الحدود منذ اندلاع الحرب قبل أشهر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل القيادي في حزب الله اللبناني، عباس الدبس، قائد المنطقة التي أطلقت منها النيران المضادة للدبابات على بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل"، وفق ما أورده موقع"آى 24" الإسرائيلي .

وأفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم، أن "غارة جوية بطائرة بدون طيار قتلت عنصرين من حزب الله كانا يقودان سيارة في مدينة النبطية اللبنانية".

وأشارت إلى أن "أحد أعضاء حزب الله الذي قُتل في وقت سابق من بعد الظهر في هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على سيارة كانت تسير في بلدة النبطية اللبنانية هو عباس الدبس".

وقالت إن "الدبس كان مرتبطا بالحرس الثوري الإسلامي، وساعد إيران في إقامة دفاعات جوية في سوريا"

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم الذي استهدف النبطية في لبنان كان ردًّا على إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في هجوم اليوم الخميس على كريات شمونة.

وتابع: "تم تنفيذ الغارة ردًا على إطلاق نيران أصابت قاعدة قريبة للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة".

ووفقا لحزب الله، المتحالف مع حماس، قتل 185 من عناصره منذ السابع من أكتوبر.