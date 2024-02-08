القوات المسلحة العراقية: واشنطن تخرق سيادتنا وتجازف بحياة الناس

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، إن «القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسئولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي»، مشيرًا إلى أنها «أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية».

ونوه في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، بأن «القوات الأمريكية تهدد بذلك السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعب العراق»، قائلًا إن «الأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرض العراق».

وأشار إلى أن «هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع».

واختتم البيان بالقول: «ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات».

بيان

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تُكرر القوات الأمريكية، وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد. بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية.



وهي… — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 8, 2024

وأغلقت القوات الأمنية العراقية المنطقة الخضراء في بغداد بعد الغارة الأمريكية التي استهدفت سيارة في منطقة المشتل، ونتج عنها مقتل قيادي في كتائب حزب الله.

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية، شرع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد اليوم عند الساعة 21:35.

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أدى هذا الاستهداف إلى احتراق السيارة ومقتل من بداخلها، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره .

وأعلن مصدر أمني في كتائب حزب الله، مقتل القائد في الحزب أبو باقر الساعدي، والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وحسب كتائب حزب الله فإن أبو باقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطاتٍ واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد «الساعدي» أرفع مسئول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبو مهدي المهندس.