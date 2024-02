مفوض عام أونروا: 300 ألف فلسطيني في شمال غزة يعتمدون على مساعداتنا المنقذة للحياة

قال المفوض العام لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن يوم 23 يناير شهد المرة الأخيرة التي سُمح فيها للوكالة الأممية بتوصيل الطعام إلى شمال القطاع أو منطقة وادي غزة.

وأشار في تدوينة عبر منصته الرسمية بتطبيق «إكس»، مساء الخميس، إلى رفض نصف طلبات بعثة الوكالة الأممية من أجل إيصال المساعدات إلى شمال القطاع، منذ بداية العام.

ونوه أن «الأمم المتحدة رصدت جيوبًا عميقة من المجاعة في شمال غزة»، قائلًا إن 300 ألف شخص في منطقة الشمال يعتمدون على مساعدات الوكالة؛ من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وتشن إسرائيل حملة على «أونروا» شملت اتهام 12 من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وفي أعقاب المزاعم الإسرائيلية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا». وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.

The last time @UNRWA was allowed to deliver food north or Wadi #Gaza was on 23 January.



Since the beginning of the year, half of our aid mission requests to the north were denied.



The @UN has identified deep pockets of starvation and hunger in northern #Gaza where people are… pic.twitter.com/CuzocLTLAS