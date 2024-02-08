هبطت أسعار الدواجن بنحو 11 جنيها في المزارع المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجاري، ليسجل سعر الكيلو 84 جنيها، مقارنة بـ95 جنيها في بداية الأسبوع، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية.



بحسب السيد، انخفض سعر الدواجن للمستهلك النهائي مسجلا 94 جنيها للمستهلك النهائي، مقابل 105 و110 جنيهات في مطلع الأسبوع الجاري.



وسجل سعر البانيه ما بين 200 إلى 215 جنيها، مقارنة بـ240 جنيها، وتراوح سعر الأوراك بين 96 و98 جنيها للكيلو.



أرجع رئيس شعبة الدواجن بغفة القاهرة انخفاض الأسعار إلى آليات العرض والطلب، قائلا: «عندما قفزت الأسعار في بداية الأسبوع الجاري انخفضت القدرة الشرائية لدى المستهلكين بنسسبة كبيرة، وهو ما أثر على حجم الطلب مقارنة بالكميات المعروضة».



وبحسب السيد، تراجعت أسعار الأعلاف (منتج نهائي) خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى 29 ألف جنيه مقابل 32 ألف جنيه للطن، مرجعا ذلك إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.



كانت أسعار الدولار هبطت في السوق الموازية من مستويات الـ75 جنيها إلى مستويات 55 جنيها، في نهاية الأسبوع الماضي، عقب قرار «المركزي المصري» برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس الخميس الماضي.



ثم أعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة الماضية، عن انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بالتوصل إلى نتائج إجابية مع الحكومة المصرية.



يذكر أن سعر الدولار بالسوق الموازية عاود الصعود مرة أخرى إلى مستويات الـ63 جنيها خلال تعاملات اليوم، بحسب متعاملين تحدثوا لـ«الشروق».