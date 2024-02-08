تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حسم العديد من الملفات في نادي الزمالك، مشددا على أن رفع إيقاف القيد كان واحدا من أصعب الملفات التي واجهت مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

قال سليمان في تصريحاته عبر برنامج رقم 10: "رفع القيد وتجديد عقود اللاعبين وكذلك إحضار صفقات وإحضار مدرب أجنبي، كل هذه الملفات كانت ضمن الحملة الانتخابية الخاصة بنا، ولجنة الاستثمار برئاسة محمد الإتربي كان لها دورا كبيرا جدا في ملف رفع القيد"

وعن كيفية تجميع الأموال للقيام بكل هذه الملفات قال: "اللي جاب الفلوس هو نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك يجلب رجال الأعمال ويجلب البنوك ويجلب كل خير"

وواصل: "احنا بذلنا مجهود في حاجات غصب عننا عملناها، تحديدا في ملف القيد، والديون الكتيرة اللي كانت على النادي ده واحد من أصعب الملفات، بعد ما ناس تربحت من التواجد في نادي الزمالك، كان في شوية تراب على اسم نادي الزمالك شيلناهم"

وتطرق للحديث عن عبد الله السعيد قائلا: "الخبرات والشباب هامة في أي فريق كرة قدم، عبد الله السعيد لاعب عطاء بأدائه الفني والمهاري وعلاقته باللاعبين وثقة الجمهور فيه، وعبد الله إضافة لأجيال تضم محمد شحاتة، وكل اللاعبين معظمها سنها صغير وتحتاج إلى تواجد لاعبين خبرات مثل عبد الله السعيد وشيكابالا"

وأشار: "فريق البطولات لابد أن يضم في كل مركز أكثر من لاعب، والبدائل لابد أن تكون قوية جدا، وأعمل أن يكون نادي الزمالك هو منتخب مصر، أن يكون الأساسي مثل البديل"

وعن حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي قال: "كل اللاعبين المصريين والمحترفين والأفارقة سعت للانتقال إلى نادي الزمالك، بعد تواجد مجلس إدارة النادي الجديد"

وبشأن غرامة كهربا: "هذا الملف يديره بصفة شخصية حسين لبيب رئيس النادي"

واختتم: "لم يتخذ نادي الزمالك أي قرار بشأن تعيين مترجم لجوزيه جوميز حتى هذه اللحظة"