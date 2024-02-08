 إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف غرب نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف غرب نابلس

وكالات
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:57 ص

أُصيب، اليوم الخميس، شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما، عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضافوا، أن شابا آخر، يبلغ من العمر (35 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند الحاجز المذكور، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاقه ومنع المواطنين من العبور.

كما أطلقت تلك القوات الرصاص الحي صوب مركبة كانت متوقفة عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن «قوات الاحتلال تحاول منع الطواقم الطبية والصحفية من أداء عملها شمال غربي نابلس، بعد استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين».


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