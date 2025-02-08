 اليوم 21 من وقف إطلاق النار.. تبادل للأسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم 21 من وقف إطلاق النار.. تبادل للأسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين


نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 11:55 ص

أفادت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية، اليوم السبت، بفتح طريق صلاح الدين التي تربط وسط وجنوب القطاع مع مدينة غزة بالاتجاهين لأول مرة منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة.

واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية في رفح وشرق خان يونس من خلال إطلاق نار متقطع.

وتجري في قطاع غزة المرحلة الخامسة من عمليات التبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وقررت كتائب القسام الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل 183 أسيرا فلسطينيا منهم 72 محكومين بالمؤبد والأحكام العالية.

ومن المقرر أن تجري عملية التبادل في دير البلح وسط قطاع غزة .

وسيتحرر 42 أسيرا إلى الضفة الغربية وسبعة أبعاد والبقية إلى قطاع غزة.

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