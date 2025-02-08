رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة: إعادة الإعمار التزام وليس مجرد تعهد

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة «حكومة الإصلاح والإنقاذ».

وأكد في كلمة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مساء السبت، أن «الإصلاح الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي»، لافتًا إلى عزم الحكومة تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.

وأشار إلى تعزيز الأمن عبر استكمال تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إعادة الإعمار الذي سبق وأكد أنه «ليس وعدًا بل التزام».

ولفت إلى «سعي الحكومة تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وأضاف: «ستسعى الحكومة إلى وصل من قطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب؛ لتبعث الأمل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد وتتحقق في وطنهم».