غارة إسرائيلية عنيفة تدمر جسر قعقعية على نهر الليطاني جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة صباح اليوم، على المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت والقصيبة وتبعها بغارة على بلدة بريقع.

وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرصير والقصيبة لقصف مدفعي. ونفذت مسيرة معادية غارة في بلدة كفرتبنيت.

وفجرا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على جسر قعقعية الجسر الذي يربط منطقة النبطية بوادي الحجير وقطاع الغندورية، ودمره.



وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من تهديداته في جنوب لبنان، واستهدف جسر القاسمية على نهر الليطاني، بعد توجيه إنذارات للسكان بالإخلاء، في ظل توجه لتدمير جميع الجسور بالمنطقة بدعوى منع تحركات حزب الله.

ويُعد جسر القاسمية من المرافق الحيوية في جنوب لبنان، إذ يربط المناطق الساحلية بباقي المناطق الداخلية، كما يشكل نقطة وصل أساسية بين القطاعات الغربية والوسطى والشرقية في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه وجه، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجيش بتدمير جميع الجسور على نهر الليطاني «فوراً»، وتسريع هدم المنازل في القرى الحدودية، على غرار ما جرى في بيت حانون ورفح بقطاع غزة.

وادعى كاتس أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتقال عناصر حزب الله والأسلحة نحو الجنوب، وإحباط ما وصفها بالتهديدات ضد البلدات الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف خلال الأسبوع الماضي ثلاثة جسور رئيسية فوق نهر الليطاني، هي: «القعقعية» الواقع بقضاء النبطية، و«الخردلي» الذي يربط بين قضائي النبطية ومرجعيون، و«طيرفلسيه» الذي يربط بين قضائي صور والزهراني.