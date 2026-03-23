ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:48 ص

كشفت مصادر صحفية عن تحسن حالة اللاعب السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر، وأشارت إلى احتمالية عودته للتدريبات الجماعية خلال ثلاثة أيام.

واستأنف النصر، مساء الأحد، تدريباته بعد إجازة استمرت سبعة أيام عقب الفوز الكبير على الخليج بنتيجة 5-0 ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث ركّزت الحصة التدريبية على استعادة اللياقة البدنية.

تزامنًا مع ذلك، خضع ماني لجلسة علاجية، ركض بعدها حول الملعب، وأفادت صحيفة «الرياضية» السعودية بتحسن حالته واقترابه من التعافي التام من الإصابة الأخيرة في مفصل القدم.

وفي سياق متصل، غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن أول تدريب بعد الإجازة، إذ واصل تلقي العلاج في مدريد من إصابة عضلية أبعدته عن آخر جولتين من الدوري.


