بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الذين تم تسليمهم اليوم السبت مقابل الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا.

وأظهرت المشاهد، لحظة إبلاغ القسام للأسرى الإسرائيليين بأنهم سيتم الإفراج عنهم، حيث ظهروا في سعادة غامرة، فيما حرصوا على توجيه الشكر لكتائب القسام، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاتفاق.

وبيّنت المشاهد لحظات تحرك الأسرى رفقة حراسهم من كتائب القسام، داخل أحد الأنفاق في مسار خروجهم لتسليمهم للصليب الأحمر في مراسم أجريت بحضور حشد من الفلسطينيين.

مشاهد من تسليم الدفعة الخامسة من أسرى الاحتلال في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى. pic.twitter.com/QXlQ7PbaHK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2025



وأفرجت كتائب القسام عن الأسرى الإسرائيليين إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.