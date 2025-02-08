روسيا تعلن السيطرة على مدينة أوكرانية استراتيجية

أعلنت روسيا، الجمعة، أن قواتها سيطرت بعد أشهر من المعارك على مدينة توريتسك الصناعية في شرق أوكرانيا، وهو تطور ميداني سيكون مهما للقوات الروسية على الجبهة في حال تأكّد.

توازيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي "على الأرجح" نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل، في حين باتت محادثات السلام المحتملة موضع نقاش ساخن منذ عودته إلى البيت الأبيض، وفق وكالة فرانس برس.

وقال زيلينسكي من جهته في رسالة مسائية عبر منصة إكس: "نحن نُقدّر دوما العمل مع الرئيس ترامب. كما أننا نخطط لعقد اجتماعات ونقاشات على مستوى الفِرَق. حاليا، يعمل الفريقان الأوكراني والأميركي على التفاصيل"، من دون أن يؤكد صراحة أنه سيجتمع مع ترامب قريبا.

كما كرر ترامب أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ميدانيا، تسعى روسيا منذ أشهر إلى السيطرة على مدينة توريتسك الصناعية الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق) إذ إن هذه السيطرة ستمكّنها من عرقلة طرق الإمداد الأوكرانية الحيوية.

لكنّ كييف نفت السيطرة الروسية الكاملة على المدينة.

ويقول محلّلون عسكريون إن سيطرة روسيا على هذه المدينة المنجمية سيساعدها في عرقلة طرق الإمداد العسكرية الأوكرانية عبر خط الجبهة المترامي الأطراف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة... تم تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مستخدمة الاسم الروسي للمدينة والمنطقة.

والمدينة التي كانت تكثر فيها سابقا مناجم الفحم، قطنها نحو 30 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في عام 2022. لكن بحلول يوليو الماضي انخفض عدد سكانها بنسبة 90 بالمئة بسبب المعارك، وفقا للإدارة المحلية.

وآنذاك كان يسكنها عدد قليل من المتقاعدين ممّن هم غير قادرين أو غير راغبين بمغادرتها، رغم تعرضها لقصف يومي تسبّب بدمار واسع وبانقطاع الكهرباء والمياه.

وقبيل الإعلان الروسي، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية الجمعة إنّ المدينة أصبحت "خرابا"، ونشرت على منصة إكس صورة لمبان مدمّرة.

وأضافت: "كان هذا ذات يوم منزل أحدهم. كان مكانا عاش فيه أناس وضحكوا وبنوا مستقبلهم. الآن، لم يعد سوى خراب".