أبو الغيط يهنئ نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة"إكس" (تويتر سابقا): "أهنئ دولة الرئيس ‎نواف سلام علي تشكيل الحكومة الأولى في عهد فخامة الرئيس ‎جوزف عون".

وأضاف: "كل التمنيات الطيبة للحكومة الجديدة بالتوفيق في تحقيق ما يحتاج اليه ‎لبنان والشعب اللبناني".

يشار إلى أن حكومة نواف سلام التي تتألف من 24 وزيرا، هي أول حكومة مكتملة في لبنان منذ عام 2022.

وأكد سلام في كلمة له أن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وقال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار.

وأضاف سلام: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي"