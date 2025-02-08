شئون الأسرى الفلسطينيين: يجب معاقبة الاحتلال على ممارسته التعذيب والتنكيل ضد أسرانا

قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن «انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى تصل إلى حد الشروع في قتلهم»، ذاكرًا أن «الانتهاكات أصبحت بمثابة نهج يومي لسلطات الاحتلال».

ودعا خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، إلى ضرورة محاسبة ومعاقبة الاحتلال على ممارسته التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ذكر أن «إسرائيل تحاول خلق أزمة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع وصوله إلى المرحلة الثانية».

وتوجه برسالة للجانب الإسرائيلي، قائلًا: «عليهم التوقف عن الاعتقاد بأنهم الأكثر أخلاقية، بالعكس كل المعطيات تؤكد أنهم انزلقوا إلى منحدر لا أخلاقي».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هي التي حاصرت غزة، وفرضت الجوع على أهالي القطاع والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، نقل 7 أسرى محررين إلى المستشفيات؛ بسبب سوء أوضاعهم الصحية.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، أن من بين الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفى المحرر والقيادي في حركة «حماس» جمال الطويل؛ بسبب وضعه الصحي.

من جهتها، قالت حركة «حماس»، إن ما ظهر من تردٍ للحالة الصحية للأسرى المحررين في صفقة التبادل التي جرت ظهر هذا اليوم ضمن الدفعة الخامسة وما سبقها، يكشف مجدداً عن الحالة المأساوية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ولفتت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى أن «العالم اليوم يشهد الفرق الكبير بين التعامل الإنساني والأخلاقي للمقاومة مع أسرى الاحتلال، مقابل التعامل القمعي والوحشي للاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين».

وأوضحت أن «تحويل سبعة أسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات ومن بينهم الأسير المحرر القيادي الشيخ جمال الطويل، يدلل على منهجية إدارة سجون الاحتلال في اعتداءاتها وتنكيلها بالأسرى دون مراعاة للسن أو للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها كثير من الأسرى، وهو ما يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تنتهج القتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون».

وحذرت من استمرار عمليات التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، مضيفة: «نجدد عهدنا بأن لا ندخر جهداً حتى نيل حريتهم وتبييض السجون كافة رغم أنف الاحتلال، وندعو جماهير شعبنا البطل، وفصائل شعبنا وقوانا، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسئولياتهم والعمل على إسناد الحركة الأسيرة بكل السبل الممكنة».