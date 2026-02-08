قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قرار لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء بإحالة الطبيب ضياء العوضي، إلى الهيئة التأديبية، جاء في ضوء المعلومات المغلوطة التي يروج إليها، مشيرا إلى أن لائحة آداب المهنة تعاقب من يروج لمعلومات «غير مقطوع بصحتها»؛ لكن المشرع لم يتخيل أن يأتي يوم يروج فيه طبيب لمعلومات «عكس ما ثبت علميا جدًا».

واستنكر خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC» مصر» النصائح التي يقدمها الطبيب، مثل دعوته الأطفال مرضى السكر بعدم الحصول على الأنسولين، أو نصيحته لمريضة زرع الكلى بوقف أدوية المناعة، أو حديثه عن رفض العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

وأضاف أن لجنة التحقيق بالنقابة حققت في الأمر وقالت كلمتها بوضوح ودون مواربة، مؤكدا أن ما يروج له الطبيب «كلام غلط ومضر للمواطنين والمرضى.. ولن نتوقف عن حدود العقوبات التأديبية وسنبلغ النيابة العامة بالواقعة، بناء على شكاوى المرضى المتضررين».

ولفت إلى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى الذي يبثه، بالإضافة إلى إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لإغلاق صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلقا: «لديه أكثر من مليون ونصف متابع، وإحنا عندنا شعب غلبان، وفيه عرب يأتون إليه من كل مكان، الدجل الطبي أصبح حاجة خطيرة جدا».

كما أشار إلى واقعة لطبيب آخر كان يروج لعلاج السكر بالعسل وينصح مرضى الفشل الكلوي بوقف الغسيل واستبداله بالبقدونس، موضحا أن النقابة أوقفته عن العمل وأبلغت وزارة الصحة التي أغلقت عيادته مرتين، لكنه عاد وفتحها مرة أخرى، مؤكدا أن النقابة ستتخذ نفس الإجراء بإبلاغ «الأعلى للإعلام» لوقف محتواه أيضا.

وحذر من تسبب نصائحهم في مشاكل حقيقية وخطيرة على حياة البشر، مشددا أن النقابة تعد بلاغا للنيابة العامة مدعوما بتقارير علمية من الجمعية المصرية للسكر والجمعية المصرية لأمراض الكلى للرد على خطورة ما يروجه.