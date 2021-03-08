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قمة مرتقبة ستجمع الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء القادم باستاد برج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ولذلك نستعرض لكم أبرز المباريات والأهداف للدراويش أمام الأهلي في الآتي:

• الفوز الـ 400 للإسماعيلي في الدوري كان على الأهلي يوم 2 يونيه 2000 انتهى 4 / 3 بالإسماعيلية.

• الهدف الـ 100 للإسماعيلي في الدوري العام عن طريق فتحى نافع في مرمى الأهلي موسم 52 / 53.

• الهدف الـ 200 للإسماعيلي فى الدورى العام عن طريق صلاح أبو جريشة فى مرمى الأهلى موسم 56 / 57.

– الأهداف المميزة للإسماعيلي فى شباك الأهلي:

• الأول لعوض عبد الرحمن يوم 5 فبراير 49 التى انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 10 لعوض عبد الرحمن يوم 4 أكتوبر 53 التى انتهت 2 / صفر بالإسماعيلية.

• الـ 20 لأميرو يوم 20 ديسمبر 63 التى انتهت 4 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 30 لعلى أبو جريشة يوم 7 أبريل 67 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية.

• الـ 40 لمحمد حازم يوم 18 ديسمبر 85 التى انتهت 3 / 4 بالقاهرة.

• الـ 50 لمحمد صلاح أبو جريشة يوم 1 نوفمبر 91 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية.

• الـ 60 لمحمد صلاح أبو جريشة يوم 3 مارس 96 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 70 لعمرو فهيم يوم 20 مايو 2002 التى انتهت 4 / 4 بالقاهرة.

• الـ 80 لمحمد حمص يوم 1 نوفمبر 2007 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 90 للغانى إيمانويل بناهينى يوم 24 يونيه 2016 التى انتهت 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة.