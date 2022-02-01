ارتفاع أسعار النيكل إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار معدن النيكل خلال تعاملات اليوم الاثنين في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي جديد، في ظل المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي المعدن الحيوي في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر المعدن الذي يستخدم في مجموعة كبيرة من الصناعات بدءا من الصلب غير القابل للصدأ وانتهاء ببطاريات الليثيوم المؤين التي تستخدم في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحمولة، بنسبة 82% إلى 52700 دولار للطن وهو أعلى مستوى له منذ بدء تداول العقود الآجلة للنيكل قبل 35 عاما.

يأتي ذلك في حين تتوسع إندونيسيا وهي أحد المنتجين الرئيسيين للنيكل في العالم، في إقامة المصاهر لتحويل الخام إلى منتج ذي قيمة مضافة منذ قررت حظر تصديره كخام في 2020.