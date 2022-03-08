مجلس الوزراء: زيادة العرض أهم آليات ضبط الأسعار والأسواق

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل على الأرض وتتابع ارتفاع الأسعار على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وهو أمر ملموس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم يهدف إلى وضع آليات لإعادة الانضباط إلى الأسواق مرة أخرى.

وأوضح أن أهم آلية يمكن من خلالها ضبط الأسواق هو زيادة العرض، مؤكّدًا أن سوق تحكمه آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أنّ المستهلك إذا ما شعر بنقص وشيك أو محتمل في سلعة ما يزداد التكالب عليها ومن ثم يرتفع سعرها على الفور.

وأشار إلى أنّ الدولة مع استخدامها ما لديها من مخزون استراتيجي من السلع المختلفة وعملت على زيادة المعروض فمن ثم يمكن تحقيق التوازن.

واليوم الثلاثاء، عقد مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.