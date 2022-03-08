حدّد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، سبب ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن شعبة المخبز أفادت بارتفاع سعر طن الدقيق من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه ما حتم رفع سعر الخبز السياحي لمواصلة الإنتاج، متابعًا: "عندما يعود سعر الدقيق لما كان سائدًا قبل الأزمة الأوكرانية هل سيعود الرغيف السياحي للسعر السابق.. هذا سؤال موجه لشعبة المخابز؟".

وأوضح أنّ الخبز السياحي سلعة حرة لا تخضع لسعر استرشادي حاليًّا ولا تسعيرة جبرية، ويتم تحديدها بناء على حجم العرض والطلب.

وأكّد أنه من الضروري إيجاد آلية لتنظيم هذا الأمر، متابعًا: "لا نريد من المخابز أن تنتج بخسارة لكن عندما تعود أسعار القمح والدقيق لسابق عهدها يجب أن يكون هناك توازن".

واليوم الثلاثاء، عقد مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.