فاركو يكشف موقف محمد صبحي من العودة للزمالك بنهاية الموسم

كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، موقف ناديه من تفعيل بند أحقية الشراء، الموجود في عقد إعارة حارس الفريق محمد صبحي، من نادي الزمالك، وذلك في ظل تألقه خلال الفترة الماضية، معلقا على حديث رئيس الأبيض مرتضى منصور.

وقال حنفي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "المحور": «لم نتواصل مع مسؤولي الزمالك، بشأن محمد صبحي، حتى الآن، الأمر في يد مجلس الإدارة».

وأضاف: «صبحي عقده مستمر مع نادي فاركو، هو حارس واعد ولديه طموحات كبيرة، وليس من السهل التفريط به بسهولة، نعلم أن الزمالك يريد عودته ولكن الأمر حتى الآن يعود لمجلس الإدارة لدينا رغبة في استمراره معنا».

واختتم: «لو مجلس الإدارة يرى أن نقوم بتفعيل عقده سنفعل ذلك فورا، ولكن سننتظر حتى نهاية الموسم لكي نحسم أمره».