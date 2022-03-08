وزير الخارجية الأوكراني يؤكد خططا للقاء نظيره الروسي في تركيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خططا للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا الأسبوع الجاري.

وقال كوليبا في رسالة فيديو مساء الاثنين: "الموعد المخطط هو العاشر من (آذار) مارس. دعونا نرى .. إذا كان سيتوجه إلى أنطاليا ، فسأتوجه أيضا. دعونا نجلس، دعونا نتحدث".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل الجانبان إلى مدينة أنطاليا التركية في 10 آذار/مارس.

وقال كوليبا إنه إذا كان لافروف مستعدا لإجراء حديث جاد، فإنهما سيتحدثان "من دبلوماسي إلى دبلوماسي". ولكن إذا بدأ لافروف "في تكرار الدعاية السخيفة التي تم نشرها مؤخرا ، فسأعطيه الحقيقة الصعبة التي يستحقها".

وأضاف أن بلاده ليست منغلقة أيضا أمام المحادثات المباشرة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.