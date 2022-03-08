الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية ويجرده من صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا اليوم الثلاثاء، أمام بيراميدز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي اللقاء مستحوذا على مجريات الشوط الأول وشكل أكثر من هجمة عن طريق الثنائي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر، إلا أن لاعبي بيراميدز نجحوا في التصدي لها.

وبعدها بربع ساعة بيراميدز دخل في أجواء المباراة وسيطر على وسط الملعب لكن دون فاعلية هجومية على مرمى الشناوي إلا في الدقيقة 35 حيث اخترق إبراهيم عادل الدفاع الأهلاوي بخطأ فادح من وسط الملعب ثم سدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن.

وتعد أخطر هجمات الأهلي على مرمى إكرامي في الدقيقة 18 التي سدد فيها محمد مجدي أفشة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، الأهلي بدأ يضغط بكل خطوطه ونجح محمد مجدي أفشة في الترجمة لهدف في الدقيقة 47 بعدما نجح حمدي فتحي في استخلاص الكرة لتصل إلى أفشة المنفرد بالمرمى والذي راوغ الحارس شريف إكرامي ثم سدد بسهولة إلى الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 86 أضاف عمرو السولية الهدف الثاني عن طريق تسديدة متقنة من خارج حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس شريف إكرامي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 94 بعد عرضية قوية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها الدفاع بإرتباك شديد استغله شريف ونجح في وضع الكرة داخل الشباك.

وفك الأهلي الصراع على الصدارة مع بيراميدز، في بروفة قوية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة الـ 28 في المركز الأول، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 25 نقطة، بجدول ترتيب الدوري العام.