السكك الحديدية الألمانية توفر 300 حافلة يوميا للاجئي الحرب الأوكرانية

أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة زادت بشكل ملحوظ من عدد الحافلات السياحية المخصصة لتوزيع لاجئي الحرب الأوكرانية الذين يصلون إلى ألمانيا.

وقال المتحدث إن الشركة خصصت اعتبارا من اليوم ما يصل إلى 300 حافلة حتى يمكن نقل نحو 13 ألف شخص يوميا بشكل مرن.

وتابع المتحدث أن الدعم الإضافي للعائلات الأوكرانية اللاجئة تم تنظيمه بالتنسيق مع السلطات الألمانية والبولندية.

وحسب بيانات الشركة، فإن عدد الحافلات المستخدمة حتى الآن في الرحلات من بولندا إلى ألمانيا كان يبلغ 20 حافلة وهناك 30 حافلة تعمل داخل ألمانيا.

وذكرت شركة السكك الحديدية أن الحافلات سيتم استخدامها في الرحلات بين وارسو وألمانيا وداخل ألمانيا وكذلك للنقل من ألمانيا إلى مدن أوروبية أخرى مثل باريس على سبيل المثال.

وأضافت أن هناك نحو 20 حافلة موجودة يوميا في حالة استعداد عند محطة القطار الرئيسية في برلين حيث يمكن نقل الناس الذين يصلون من بولندا على متن القطار إلى مختلف المناطق في ألمانيا، ذاكرة أن من الممكن زيادة عدد هذه الحافلات على المدى القصير إلى 50 حافلة.