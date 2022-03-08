الخارجية السورية: رد دمشق على الاعتداءات الإسرائيلية قادم

• وسوريا مصممة على تحرير كل ذرة تراب من أراضيها المحتلة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، أن الهجوم الإسرائيلي أمس الاثنين، على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق يأتي في إطار التنسيق المباشر والدقيق بين إسرائيل والتنظيمات الإرهابية التي شنت هجوما إرهابيا أول أمس الأحد، استهدف حافلة مبيت عسكرية شرق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص، وأسفر عن مقتل 13 عسكريا وجرح 18 آخرين، مؤكدا أن رد سوريا على الاعتداءات الإسرائيلية قادم، وهي التي تتحكم بطبيعة هذا الرد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المقداد قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن سوريا مصممة على تحرير كل ذرة تراب من أراضيها المحتلة.

وجدد المقداد حرص سوريا على تعزيز العمل العربي المشترك وتطلعها لوضع أسس جديدة لهذا العمل وتحقيق التضامن العربي بما يخدم مصلحة الشعوب العربية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة على الساحة العالمية يجب أن تدفع الدول العربية إلى العمل على لم الشمل وحل مشكلاتها فيما بينها؛ حتى تكون قوية وقادرة على تحقيق متطلبات شعوبها.