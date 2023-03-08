بيراميدز يهزم أسكو كارا برباعية ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره أسكو كارا التوجولي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كيجوي مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح أهداف المباراة المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 3، قبل أن يضيف مصطفى فتحي هدفين في الدقيقتين 26 و 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز إسلام عيسي مهاجم بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يسجل اللاعب كانجنيفي اماتشوتشوي هدف تقليص الفارق لفريق أسكو كارا، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 4 - 1.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد أسكو كارا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.