السجن 5 أعوام لمتهم بتزوير إيصال سحب ورخصة قيادة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأربعاء، "م.م.ع"، سائق، بالسجن لمدة 5 أعوام، ومصادرة المحررات المضبوطة "المزورة"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية "رخصة قيادة، وإيصال سحب" وذلك في القضية المقيدة برقم 27703 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع البحث الجنائي بإدارة شرطة المرور، حول قيام شخص بالتزوير في محررات رسمية.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وأثناء قيام حملة مرورية في منطقة الكيلو 27 على الطريق الصحراوي، استوقفت المتهم أثناء قيادته سيارة نقل، وبسؤاله عن التراخيص قدم إيصال رخصة قيادة وتسيير للسيارة منسوب صدوره لشرطة مرور طريق "مطروح - السلوم"، وممهور بخاتم شعار الجمهورية.

وأوضحت التحقيقات أنه وبإمعان فحص الإيصال اشتبه الضابط في كونه "مزور" عن طريق الاصطناع الكامل، وذلك لعدم وجود ضابط بالإدارة يحمل ذات الاسم الموجود على الإيصال، فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته على رخصة قيادة درجة ثانية باسمه تنتهي في عام 2024 ومنسوب صدورها إلى إدارة مرور الشرقية.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبالاستعلام عن الرخصة تبين انتهائها منذ عام 2019 من ذات الدرجة، وبمناقشة المتهم تبين أنه اشترك مع أخر مجهول في تزوير إيصال السحب، ورخصة قيادة، مع علمه بأمر تزويرهم.

وبتحرر محضر إداري بالواقعة، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الرخصة المضبوطة بحوزة المتهم مزورة عن طريق المحو والتعديل، وأن إيصال سحب السيارة "مزور" كليًا، وليس من ضمن مطبوعات وزارة الداخلية، وأن شعار خاتم الجمهورية "مزور".

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.