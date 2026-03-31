رئيس تشيلي يتعهد بتشديد الأمن في المدارس عقب حوادث طعن وإطلاق نار

أعلن الرئيس خوسيه أنطونيو كاست اليوم أن إدارته ستشدد الإجراءات الأمنية في مدارس تشيلي، وذلك في أعقاب حادثين شهدا استخدام أسلحة، ووسط قلق متزايد بشأن العنف المدرسي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم مميت وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

كما جاء هذا التعهد في اليوم نفسه الذي تم فيه احتجاز طالب آخر أثناء محاولته دخول مدرسة بسلاح ناري محشو بالذخيرة.

وقال كاست خلال فعالية في مدرسة بالعاصمة سانتياجو "سيتعين علينا اتخاذ إجراءات معينة لحماية طلابنا. هذه الإجراءات، التي قوبلت سابقا بمقاومة شديدة، تحتاج الآن إلى النظر إليها بشكل مختلف؛ فالمجتمع قد تغير".

ونفذ طالب /18 عاما/ يوم الجمعة الماضي هجوما بسكين في مدرسة شمال تشيلي، مما أسفر عن مقتل مفتش مدرسة /59 عاما/ وطعن أربعة أشخاص آخرين، من بينهم موظف وثلاثة طلاب.