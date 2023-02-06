مركز سلمان للإغاثة: التبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 476 مليون ريال

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء أن تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا تجاوزت أكثر من 476 مليون ريال.

وذكرت قناة (السعودية) الإخبارية، أن عدد المتبرعين تخطى المليوني متبرع عبر منصة "ساهم"؛ وذلك ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.