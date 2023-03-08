نجح ميناء دمياط في تفريغ حمولة تقدر بحوالي 487 طنا من الأسمنت المعبأ، قادمة من محافظة المنيا، في وحدة نهرية بتفريغ حمولتها، ونقلها إلى السفينة Laurel Island، مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن، بواسطة نظام Double Berth.

وذكر بيان أصدره اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن ذلك جاء تأكيداً لتعليمات الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، لتحويل الموانئ المصرية إلى بوابات للعبور، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لتوفير الوقت والجهد، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل داخل الميناء، وتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة في ميناء دمياط، وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالاً للتنسيق التام، والمستمر بين هيئة ميناء دمياط، وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.

ووجّه رئيس الهيئة، بتقديم أوجه الدعم، وتوفير الإمكانيات اللازمة كافّة، لسرعة دخول البارج عبر القناة النهرية حتى تراكيه، وبدء عملية تفريغ الشحنة بطريقة احترافية تراعى الاشتراطات البيئية وجميع معايير السلامة والصحة المهنية والجودة؛ نظراً لقرب البارج من السفينة المنقول إليها الشحنة.