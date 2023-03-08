تأخر وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل بسبب احتجاجات

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع تأخر طفيف في وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، وتغيير مكان الاجتماع في تل أبيب بسبب احتجاجات.

ووصل أوستن إلى القاهرة، الأربعاء قادماً من العراق، في جولة تضم الأردن وإسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

وشيع آلاف من أهالي مدينة جنين ظهر اليوم الأربعاء جثامين 5 شهداء ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال مخيم المدينة ومحاصرة منفذ عملية حوارة عبد الفتاح خروشة واغتياله في أحد المنازل.

وانطلق المشيعون بالشهداء نحو منازلهم ثم عادوا بهم إلى المستشفى الحكومي، فيما انطلقت من هناك المسيرة المركزية نحو شوارع جنين وتوجهت إلى المخيم لإقامة صلاة الجنازة عليهم لمواراتهم الثرى في مقبرة المخيم، فيما نقل جثمان الشهيد محمد خلوف إلى بلدته برقين.