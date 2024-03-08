ألمانيا تعلن اعتزامها المشاركة في ممر المساعدات لغزة عبر البحر

تعتزم ألمانيا المشاركة في ممر المساعدات المزمع إنشاؤه لقطاع غزة الفلسطيني عبر البحر المتوسط.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة، موضحة سبب هذه الخطوة أن "كل حزمة مساعدات تصل إلى غزة، لها أهميتها".

وأضافت المتحدثة: "نحن على اتصال دائم مع شركائنا ولاسيما مع قبرص والإمارات والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، بخصوص تنفيذ الممر"، مشيرة إلى أن دايكه بوتسل، المبعوثة الألمانية الخاصة للمساعدات الإنسانية في الشرقين الأوسط والأدنى، موجودة حاليا في قبرص لهذا الغرض.

يذكر أن هذا ما أوردته أيضا مجلة "دير شبيجل".

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت أمس الخميس، أن ألمانيا تعمل بالتعاون مع حلفاء على إنشاء ممر للمساعدات عبر البحر المتوسط للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، كانت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر قالت أمس إن "المعاناة في غزة تزداد فظاعة كل يوم، وأٌقول بصدق إنه لم يعد من الممكن التعبير عنها بالكلمات".