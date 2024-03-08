متحدث الحكومة: وقف العمل مؤقتا بالمشروعات الأقل من 70% تنفيذا لترشيد الإنفاق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تخطط لترشيد الإنفاق الاستثماري من خلال التركيز على إتمام المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 70% فأكثر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ONE» ، مساء الخميس، أن المشروعات الأخرى سيتم وقف العمل فيها مؤقتًا إلى حين التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.

وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة، أكد ضرورة توحيد سعر الصرف في مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل في ظل سعرين للصرف، قائلا إن القرار كان ضرورة قصوى للقضاء تدريجياً على السوق الموازية ومساعدة المستوردين والمصنعين في توفير السيولة الدولارية.

وأكد أن توحيد سعر الصرف في مصر سيعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي شهد خلال الساعات الماضية المزيد من السيولة الدولارية، فضلا عن بدء البنك المركزي المصري في توفير الدولار للشركات.

وأوضح أن هناك إجراءات حاسمة للضرب بيد من حديد على الشبكات المستحوذة على تحويلات المصريين من الخارج بعيدًا عن الجهاز المصرفي.

وفي سياق آخر، أشار إلى عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع الجانب الإماراتي لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع رأس الحكومة، لافتا إلى تشكيل لجنة وزارية وأمانة فنية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس للوزراء؛ بهدف متابعة وضع المخطط التنفيذي للمشروع للبدء في أقرب فرصة ممكنة.