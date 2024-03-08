القوة البحرية الكويتية ونظيرتها الفرنسية نفذتا تمرين النسيم العربي 2024

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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوة البحرية الكويتية نفذت تمرين النسيم العربي (2024)، بمشاركة غواصي التطهير والتخلص من المتفجرات بكتيبة الغواصين ووحدات الغواصين التابعة للقوات الفرنسية والمنعقد في الكويت منذ 22 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هذا التمرين بنسخته الثانية تضمن المسح البحري وتطهير المراسي الرحوية البحرية الخاصة بتعبئة الناقلات النفطية.

وذكرت أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين والتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تطهير الألغام البحرية والتخلص من المتفجرات.