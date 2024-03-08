مفوض الأونروا: يتعين السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والوضع بالقطاع تجاوز كل الأوصاف

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إنه "يتعين السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات البرية".



ودعا لازاريني في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة" مضيفا: "نواجه مأساة لا تتعلق فقط بالغذاء في القطاع، والوضع هناك يتجاوز كل الأوصاف ولم نره في أي أزمة سابقة".

وأردف: "قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة والأطفال هناك يموتون بسبب الجوع والعطش".

وأكد أنه: "لا بد من توفر الإرداة السياسية لفتح المعابر البرية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة".

وتابع المفوض العام للأونروا: "لم نتلق حتى الآن أي دليل يؤكد مزاعم إسرائيل بشأن اتهامها موظفينا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر".

واعتبر: "سيكون من الخطأ تفكيك (الأونروا) قبل التوصل إلى حل سياسي دائم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ154 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.