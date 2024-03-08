بلجيكا تدين خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

أدانت بلجيكا خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة من خلال بناء مساكن جديدة.



ودعت وزارة الخارجية البلجيكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إسرائيل، إلى التراجع عن قرار توسيع المستوطنات.



وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، إنها تدين الخطط الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.



كان المتحدث الرسمي للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قال إن الاتحاد الأوروبي يدين الموافقات الخاصة ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف، عبر حسابه الرسمي على "إمس"، أن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع، قائلا إن "المستوطنات عقبة أمام السلام وتتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة للحد من التوترات الحالية".





