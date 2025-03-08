الحكومة الإيطالية توافق على مشروع قانون يستهدف التعريف القانوني لقتل النساء

وافقت الحكومة الإيطالية على مشروع قانون يقدم لأول مرة التعريف القانوني لجريمة قتل النساء في القانون الجنائي للبلاد ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وتهدف هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها عشية اليوم العالمي للمرأة اليوم السبت، إلى معالجة سلسلة مروعة من جرائم القتل والعنف التي تستهدف النساء في إيطاليا من خلال تعزيز التدابير ضد الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي مثل المطاردة والإباحية الانتقامية.

ولا يزال الاقتراح، الذي تم الاتفاق عليه في وقت متأخر من أمس الجمعة، بحاجة إلى إقراره من قبل البرلمان والموافقة عليه من قبل المجلسين ليصبح قانونا.

وقالت رئيسة الوزراء المحافظة جورجا ميلوني، التي أيدت بقوة المبادرة "هذا مشروع قانون مهم للغاية فهو يقدم جريمة قتل النساء في نظامنا القانوني كجريمة مستقلة ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة".