طائرة الزمالك تتأهل لنهائي السوبر على حساب سبورتنج

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال"، لنهائي بطولة كأس السوبر، بعد فوزه على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 16

25 - 17

25 - 17

وشهدت المباراة حضور رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الأهلي اليوم السبت، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في نهائي البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.