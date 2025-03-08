البنك الأهلي يهزم المصري ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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خطف فريق البنك الأهلي بطاقة التأهل، لربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب فوزه على المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف.

وانتصر البنك الأهلي على النصري بنتيحة 3-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب برج العرب، في دور الـ 16 من المسابقة المحلية.

وبادر البنك بالتسجيل عن طريق مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 23، ثم ضاعف ياو أنور النتيجة.

ثم جاء جون إيبوكا ليقلص الفارق لصالح المصري، في الدقيقة 92.

وضرب البنك الأهلي موعدًا مع الفائز من لقاء غزل المحلة ضد فاركو، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.