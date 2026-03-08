انهيار أرضي جديد بالكونغو الديمقراطية يودي بحياة 55 شخصا

لقى ما لا يقل عن 55 شخصا مصرعهم جراء انهيار أرضي جديد وقع في موقع تعدين حرفي بمنطقة روبايا التعدينية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لمصادر محلية، وذلك بعد سلسلة كوارث مماثلة شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقع الحادث، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، في موقع جاكومبي للتعدين ضمن منطقة روبايا المعروفة بثرواتها من معدن الكولتان، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع الماضية. وقد أدى الانهيار الأرضي إلى دفن العشرات من عمال المناجم الحرفيين الذين كانوا يعملون في المحاجر، إضافة إلى سكان قرية جاتابي المجاورة لمنطقة التعدين.

وذكر سكان محليون ومسئولون في المنطقة أن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزالون في عداد المفقودين، فيما تتواصل عمليات البحث وسط صعوبات كبيرة، الأمر الذي يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتقع مناجم روبايا في إقليم شمال كيفو، وتعد أحد أكبر مصادر الكولتان في العالم.