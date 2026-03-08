السعودية والصين تبحثان الوضع الأمني في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال لقائه اليوم الأحد، في مقر الوزارة بالرياض، مع مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، الجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، استقبل بمقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، قد قالت يوم الخميس الماضي إن الصين سترسل تشاي جيون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط، إلى المنطقة في المستقبل القريب؛ للعمل على تهدئة الوضع المتوتر.

وحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أضافت ماو أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف المنخرطة في صراعات ذات صلة بالشرق الأوسط، للحفاظ على التواصل وتكثيف جهود الوساطة وحشد التوافق، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفي سياق متصل، ذكرت شينخوا أنه وفقا لتقرير عمل الحكومة المقدم يوم الخميس إلى أعلى هيئة تشريعية في الصين للمداولة، ستعارض الصين بشكل حازم الهيمنة وسياسة القوة، وستدافع عن العدالة والإنصاف الدوليين.

وأضافت -وفقا للتقرير- أن الصين ستواصل الالتزام بسياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام وموجهة للتنمية السلمية، وستوسع شبكة شراكاتها العالمية.