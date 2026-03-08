استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة

أفاد مسعفون ومسئولون في القطاع الصحي في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل، في أعنف هجوم يسفر عن قتلى في القطاع منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران قبل أسبوع.

وقال مسعفون إن الشهيدان كانا يستقلان سيارة قرب جامعة الأزهر في غزة غرب مدينة غزة، مشيرين إلى أن هويتهما لم تتضح بعد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما أوضح مسئولون في القطاع الصحي أن عددا من الأشخاص في المنطقة أصيبوا جراء الغارة.

وشهدت الهجمات الإسرائيلية في غزة تراجعا في وتيرتها منذ انطلاق الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، إلا أن القوات الإسرائيلية قتلت عددا من الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن تعليقا على الغارة التي وقعت اليوم.

وكانت إسرائيل قد أبرمت اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس بوساطة أمريكية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، إلا أن أعمال العنف استمرت بشكل شبه يومي مع تبادل الطرفين الاتهامات بخرق الهدنة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 640 فلسطينيا استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ أكتوبر، بينما تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قُتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وتعرض قطاع غزة لدمار واسع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، كما أدت إلى تحويل أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.