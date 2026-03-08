استمرار حريق بمستودع نفط شهران الإيراني منذ الليلة الماضية

وثقت عدسة وكالة الأناضول، الأحد، الحريق المتواصل في مستودع نفط شهران شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران، والذي استهدفته الولايات المتحدة وإسرائيل الليلة الماضية.

وذكر مراسل الأناضول، أن الحريق الناجم عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في مستودع نفط شهران ما زال مستمرا الأحد.

وأشار إلى أن العديد من الصهاريج والمركبات الموجودة في موقع المستودع أصبحت غير صالحة للاستخدام.

كما تضررت بعض المنازل في المنطقة المحيطة نتيجة امتداد الحريق من المنشأة النفطية.

ولوحظ احتراق 8 محال تجارية في أحد الشوارع القريبة من المنشأة النفطية.

وتواصل أعمدة الدخان المتصاعدة من المنشأة، الانتشار فوق أرجاء المدينة بأكملها.

وفي تصريحات للصحفيين داخل المنشأة، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفند، إن "العدو يقول إنه يستهدف فقط النقاط العسكرية، لكنني أكذّب ذلك".

وأكد كوليفند، أن الهجمات طالت 9 آلاف و696 وحدة مدنية، منها 7 آلاف و943 وحدة سكنية، و1617 وحدة تجارية، و32 مركزا دوائيا وصحيا، و65 مدرسة ومركزا تعليميا، و12 مركزا للهلال الأحمر.

والليلة الماضية، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، ما أدى إلى أضرار واندلاع حرائق في العديد من منشآت تخزين النفط.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.